حسام الدين ماجد: الاحتفال بالمنازل يعزز الوقاية

المصدر: (دبي-البيان )

أكد الدكتور حسام الدين ماجد استشاري طب الأطفال في مستشفى الزهراء بالشارقة، أن الذكرى الـ49 لقيام الاتحاد، تعد مناسبة طيبة، يحتفي بها المواطنون والمقيمون، من خلال المسيرات والتجمعات، ولكن خلال هذه الفترة، نمر بظروف استثنائية، تتطلب اتخاذ أعلى درجات الاحتياطات، ويجب أن تكون التجمعات قليلة، وينبغي خلالها الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ومن الممكن أن تكون الاحتفالية من داخل المنازل، للتعبير عن المناسبة، بوضع الأعلام أمام المنازل، مبيناً أن انخفاض درجات الحرارة في تلك الفترة، سوف يكون عاملاً مساعداً في تفشي الجائحة ونقل العدوى، لذلك، نأمل خلال عطلة اليوم الوطني، ألا تكون هناك حالات زيادة بالمرض.

وأضاف أن الاستهتار من بعض أفراد المجتمع، يعد السبب الرئيس في ازدياد الحالات، لذلك، لا بد من الالتزام بقوة خلال الفترة المقبلة، واتباع الإجراءات الاحترازية، وعدم التجمع بأعداد كبيرة في الأماكن المغلقة، إضافة إلى ترك المسافات المعروفة، سواء في العمل أو في المستشفيات، وحتى المرافق العامة والأسواق الكبرى، ولبس الكمامات – خصوصاً – للأطفال من عمر 6 سنوات، والمداومة على تعقيم اليدين عند مسك المقابض ومفاتيح الكهرباء، والحد من الزيارات الأسرية، لأنها أصبحت مقلقة، مبيناً أن كوفيد 19 لم ينتهِ بعد، وأن انتهاء الفيروس مرتبط بمدى التزام أفراد المجتمع، من خلال التباعد والتقيد بالسلوك الاجتماعي القويم، الذي أصبح من الضروريات، وكذلك تعديل السلوك الاجتماعي، حتى نقلل من عدد الإصابات.

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