وائل الحريري: تجنّب التجمعات ضرورة

المصدر: (دبي - البيان )

أكد الدكتور وائل الحريري، اختصاصي علاج وتجميل الأسنان، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكافة الجهات ذات الصلة، بذلت جهوداً جبارة لحماية أفراد المجتمع من عدوى (كوفيد 19)، مؤكداً ضرورة الالتزام بكافة التوجيهات التي تصدرها الجهات المعنية، كتجنب التجمعات العائلية، والاحتفال ضمن مجموعات صغيرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية – خصوصاً – في ظل احتفالات الدولة باليوم الوطني، كما أنه يمكن الاحتفال والتعبير عن الفرحة، من خلال التجمع بأعداد بسيطة بين الأسر، وذلك تجنباً لانتقال العدوى، أو الاحتفاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتاً إلى أنه ما زال التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، خير وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا».

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