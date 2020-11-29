محمد بن راشد: إعداد أجيال جديدة من القيادات ضمان استدامة واستمرارية لمسيرتنا

المصدر: دبي - وام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج «قيادات دبي»، ضمن «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة»، لتمكين 50 شخصية قيادية في المؤسسات الحكومية بدبي، وذلك بالتزامن مع احتفال المركز التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخريج طلبة الدفعة الثالثة من «برنامج القيادات المؤثرة» والدفعة الأولى من «برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية»، بعد تجربة تدريبية شاملة لتطوير إمكاناتهم وقدراتهم وخاصة القيادية منها، وتحديداً في أوقات الأزمات والتحديات وفق نموذج محمد بن راشد للقيادة بمعاييره العالمية وأبعاده الإنسانية.

وقال صاحب السمو في تدوينة له عبر حسابه في «تويتر»: «شهدتُ اليوم «أمس» تخريج دفعتين من برنامج محمد بن راشد للقادة لبرنامج الانتداب الدولي والقيادات المؤثرة.. بالإضافة لمجموعة من خريجي الماجستير في القيادة التنفيذية بجامعة باريس.. إعداد أجيال جديدة من القيادات هو ضمان استدامة واستمرارية لمسيرتنا»، مضيفاً سموه: «وأطلقت اليوم «أمس» برنامج «قيادات دبي» لإعداد 50 من الكفاءات الحكومية ممن رشحهم مدراء العموم في دوائر دبي ليكونوا مساعدين ونواباً لهم..الهدف ضمان وجود قيادات مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة البناء بنفس الروح وبنفس الثقافة القيادية».

وينطلق برنامج «قيادات دبي» في تصميمه من نموذج محمد بن راشد للقيادة وفق عناصر أساسية هي التطوير الشخصي، وتخصيص موجه عالمي للمشاريع التطبيقية، والتدريب على الوصفة القيادية للمنصب، ودعم تحقيق الوجهات الاستراتيجية الجديدة.. ويتم تنفيذ البرنامج الجديد بالشراكة مع جامعة IESE الإسبانية.

نموذج

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن نموذج محمد بن راشد للقيادة أصبح جزءاً من الممارسات القيادية الراسخة في العالم العربي، لافتاً معاليه إلى أن مخرجات برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ساهمت في توفير العديد من قيادات الصف الأول الموجودة حالياً في الكثير من القطاعات الحيوية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وهنّأ معالي القرقاوي خريجي برنامج القيادات المؤثرة وبرنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية، مشدّداً على جهوزيتهم للمسؤوليات الكبيرة والملحة التي تنتظرهم في مواقعهم الحالية والمستقبلية، للمساهمة، كل من موقعه، في الحراك التنموي والتطويري المتواصل من خلال رسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات ووضع آليات التنفيذ وترجمة هذه الاستراتيجيات على الأرض، وبناء فرق العمل وتأهيل وتمكين الكوادر المؤسسية، وإيجاد حلول جديدة ومبتكرة لمختلف أنواع التحديات.

كفاءة

وتخرّج من «برنامج القيادات المؤثرة» في دفعته الثالثة، 28 منتسباً من مؤسسات حكومية وخاصة بعد أن أنجزوا كافة متطلبات البرنامج على مدى عام كامل.

ويعد هذا البرنامج، الذي أعده مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بالشراكة مع جامعات عالمية، من أكثر البرامج كفاءة على مستوى المنطقة لمقاربته الشمولية في الإعداد والتأهيل.

ومنح «برنامج الانتداب الدولي للقيادات الإماراتية» شهادات التخرّج لدفعته الأولى التي ضمت هذا العام 30 خريجة وخريجاً خاضوا المساقات النظرية والعلمية والتدريبية للبرنامج بنجاح خلال ستة أشهر من الإعداد المكثّف.

ويشكل تخريج أعضاء البرنامجين تتويجاً لمسيرة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة الذي خرّج منذ تأسيسه في عام 2003 أكثر من 700 شخصية قيادية إماراتية في مختلف القطاعات والتخصصات تساهم على نحو فعال في الارتقاء بالمسيرة التنموية في الدولة وتحقيق أهدافها المستقبلية وطموحها اللامحدود تحت شعار هويتها «لا شيء مستحيل».

وقد استضاف برامج وفعاليات المركز خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ عام 2017، أكثر من 100 شخصية محلية وعالمية مرموقة في مجال تدريب وإعداد وتمكين القيادات أمثال سايمون سينك وتوني روبنز، وهما من أبرز المتحدثين العالميين في مجال النجاح والقيادة وتحويل التحديات إلى فرص.

كما شهدت برامج المركز تطوير 17 مشروعاً بحثياً تطبيقياً تم عرض مخرجاتها على قيادات الصف الأول في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

ونظم المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية زيارات لتبادل الخبرات إلى خمس مدن عالمية هي سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية ومدينة أمستردام في هولندا ومدينة نيو دلهي في الهند ومدينة تاليس في إستونيا ومدينة سانتياغو في تشيلي.

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