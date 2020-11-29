«دبي للإحصاء»ينال شهادتي تسجيل لمصنّفين فكريين

المصدر: دبي – وائل نعيم

حصل مركز دبي للإحصاء على حقوق الملكية الفكرية لكل من «النظام الذكي للمعاينة الإحصائية» و «منظومة الأرقام القياسية» بناءً على شهادتي تسجيل للمصنفين الفكريين أصدرتهما وزارة الاقتصاد، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ سياسة واستراتيجية الإبداع والابتكار المرتبطة بالخطة الاستراتيجية للمركز، إذ إن النظامين يعتبران من نتائج الجهود والعمليات الابتكارية في المجال الإحصائي وفي التقنيات المتقدمة.

معاينة

ويعتبر النظام الذكي للمعاينة الإحصائية نظاماً إحصائياً مبتكراً ورائداً، إذ تم استخدام تقنيات متقدمة في بناء نظام متكامل مبني على المنهجيات والأساليب العلمية الإحصائية المعتمدة دولياً في تخصص المعاينة الإحصائية، ويقوم النظام بشكل ذاتي بمختلف مراحل وعمليات المعاينة للمسوح الإحصائية ودراسات استطلاعات الرأي ولأي من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ابتداءً من استقراء قواعد بيانات الأطر الإحصائية وفهمها وفهم خصائصها ثم تحديد حجم العينة والقيام بسحبها، كما يقوم النظام بعملية توزين العينة وتحديد هوامش الخطأ.

كما تعتبر عملية المعاينة الإحصائية عملية فنية تخصصية معقدة وحساسة وذات أهمية كبيرة إذ إن نتائج ودقة المسوح الإحصائية والدراسات الاستطلاعية تعتمد بشكل جوهري على جودة عملية المعاينة، ويساهم النظام بشكله المبتكر في رفع كفاءة عملية المعاينة الإحصائية من خلال رفع جودتها وتقليل هامش الخطأ البشري وخفض الوقت والجهد والكلفة، كما يسهل أعمال التخطيط والتحضير لتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة وتحديد التوزيع الجغرافي لوحدات العينة باستخدام نظام المعلومات الجغرافي ونظام تحديد المواقع الجغرافية وتوزيع العمل على فريق العمل الميداني، مما يدعم الأعمال الميدانية لجمع البيانات.

منظومة

وتعتبر منظومة الأرقام القياسية منظومة متكاملة لأتمتة عمليات إدارة واحتساب الأرقام القياسية بمختلف أنواعها ومراحل جمع ومعالجة البيانات وتركيب المؤشرات، حيث ترتكز المنظومة على ترجمة المنهجيات والمعايير والتصانيف الإحصائية ومعادلات الأسس العلمية لاحتساب وإصدار مؤشرات الأرقام القياسية لتطوير منظومة حساب الأرقام القياسية وضمان جودة المخرجات الإحصائية، وتعتبر الأرقام القياسية مؤشرات استراتيجية تستند عليها العديد من السياسات والخطط والاستراتيجيات، كما وتمثل دعماً كبيراً لمجتمع الأعمال، ومن أبرز الأرقام القياسية التي يصدرها مركز دبي للإحصاء هي الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الرقم القياسي لأسعار المُنتِج لقطاع الصناعة التحويلية، الرقم القياسي لتكاليف البناء، الرقم القياسي للتجارة الخارجية، الرقم القياسي للإنتاج الصناعي والرقم القياسي للعقارات، وستدعم المنظومة الخطة التوسيعية للمركز في إنتاج الأرقام القياسية.

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