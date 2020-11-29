موانئ أبوظبي توفّر قدرات لتخزين وتوزيع 70 مليون جرعة لقاح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت موانئ أبوظبي أمس عن تعزيز دورها الحيوي في سياق الجهود العالمية لمكافحة جائحة (كوفيد 19) من خلال توفير قدرات لوجستية متطورة لتخزين وتوزيع أكثر من 70 مليون جرعة لقاح (كوفيد 19).

وشهدت إمارة أبوظبي مؤخراً انطلاقة «ائتلاف الأمل»، الذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم الجهود العالمية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم في ظل الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات.

وقامت موانئ أبوظبي في إطار التزامها الراسخ بدعم حملات التطعيم ضد هذا المرض، بتخصيص منشآت تخزين مبرد متطورة تمتد على مساحة 19 ألف متر مربع في مدينة خليفة الصناعية، وتعتبر أكبر المنشآت المخصصة لتخزين اللقاحات في المنطقة وتضم حالياً أكثر من مليون جرعة لقاح (كوفيد 19).

وتتميز هذه المنشآت بالقدرة على تخزين لقاحات ومنتجات دوائية أخرى في درجات حرارة تتراوح ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية، بالإضافة إلى إمكانية التخزين المجمد في درجات حرارة تصل إلى (-80) درجة مئوية، وهي مزودة بأنظمة لضبط درجات الحرارة والرطوبة تُدار رقمياً من خلال لوحة تحكم متطورة.

دعم

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي: «تعد موانئ أبوظبي من أبرز المحركات اللوجستية الاستراتيجية في الدولة ، ولهذا فقد حرصنا على مواصلة الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتنا على مستوى المنطقة .

بدوره قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي: «تواصل الإمارات دورها كونها شريكاً أساسياً في عملية المساهمة في إيجاد لقاح فعال لمحاربة فيروس «كوفيد 19»، وتوفير قدرات استيعابية محلية لدعم دورها في أن تصبح مركزاً للتوزيع المحلي والإقليمي والعالمي «.

من جهته قال روبرت ساتون، رئيس القطاع اللوجستي – موانئ أبوظبي: «إن قيام موانئ أبوظبي بتوسيع قدراتها لتشمل استقبال وتخزين منتجات طبية ودوائية في درجات حرارة معتدلة ومنخفضة جداً، يجسد التزامها بتقديم حلول لوجستية عالمية المستوى، ويسلط الضوء على قدراتها الكبيرة والمتنوعة والتي تشمل أحدث تقنيات إدارة درجات الحرارة والرطوبة والتبريد».

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