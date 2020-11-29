لجنة إدارة وحوكمة مرحلة التعافي من «كورونا» تعقد اجتماعها الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة «كوفيد19»، والذي عقد أمس، بمشاركة عبيد راشد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي ووكلاء الوزارات وممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، وذلك بهدف متابعة تطور الأعمال المتعلقة بمهام اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، قال معاليه: «من خلال توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سيدي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، أصبح لدينا اليوم منهاج عملٍ وطني لجميع المؤسسات والجهات والأفراد في كيفية التصدي لتداعيات جائحة «كوفيد19»، وحماية صحة وسلامة المجتمع، وبدء العمل بشكل استباقي استعداداً لمرحلة التعافي في مختلف القطاعات والتركيز على استكشاف الفرص المستقبلية وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مختلف المجالات».

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وتعاون المؤسسات الوطنية في احتواء تداعيات جائحة «كوفيد19» من خلال الجاهزية العالية ونهجها الفعّال في اتخاذ الإجراءات الاستباقية، والتي نالت إشادة وتقديراً دوليين حتى أصبحت الإمارات نموذجاً ملهِماً في مواجهة الأزمات الطارئة بما يرسخ مكانتها الرائدة على مستوى العالم.

خطة إعلامية

وتم استعراض الخطة الإعلامية الاستراتيجية الخاصة باللجنة، التي تسعى إلى توحيد الرسائل والمحتوى الإعلامي لتحقيق الأهداف المرجوة التي تشمل إبراز الكفاءات والإمكانيات التنافسية والاستباقية والاحترافية التي تتميز بها دولة الإمارات، والتي تعزز ثقة المجتمع بجهود الدولة، وتخلق إرادة وطنية مستدامة تركز على التفاؤل والإيجابية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، وكذلك تعزز مكانة الدولة ودورها في المجتمع الدولي.

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