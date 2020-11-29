741 حالة شفاء من «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 153,449 حالة.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 166,502 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 569 حالة. (أبوظبي-البيان)

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