نجوم الإمارات ينشدون الروائع احتفاءً بأمجاد الوطن

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أيام قلائل، وتضيء الإمارات شمعة اتحادها الـ 49، تنير من خلالها درب الجميع، وتنثر المحبة والسلام على رؤوس قاطنيها من مواطنين ومقيمين، ومع اقتراب الثاني من ديسمبر، تنهمر إبداعات الشعراء وتتكاثر أغنيات النجوم، الذين ينشدون حب الوطن، ويطلون على الجمهور، في أماكن مختلفة من الدولة، ليعبروا عن فرحتهم بهذا اليوم، الذي نستذكر فيه ما قام به الآباء المؤسسون، ونجحوا بفضل رؤيتهم الثاقبة في ترسيخ أسس الاتحاد.

على مدار يومين، تقام الاحتفالات في أرجاء الدولة، حيث ترتدي الإمارات أجمل حللها المطرزة بالفرح، حيث البداية ستكون مع الفنانة بلقيس التي ستطل على الجمهور رفقة الفنان محمد الشحي، من على مسرح حديقة برج بارك الواقعة في وسط مدينة دبي، حيث سيغنيان معاً للوطن، وعلى ذات الخط يسير الفنان عيضة المنهالي، الذي سيطل في 3 ديسمبر المقبل رفقة مواطنته شما حمدان، من على ذات الخشبة، ليعبرا معاً عن مدى حبهما لإمارات الخير والعطاء، حيث تقام الاحتفالات بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع مجموعة «ام بي سي».

ولن يغيب الفنان حسين الجسمي عن الاحتفالات، ففي ذات الليلة (3 ديسمبر)، سيحلق في فضاء الوطن، من على خشبة مسرح المجاز بالشارقة، الذي يستضيف نخبة من نجوم الغناء الإماراتي، حيث تطل إلى جانبه كل من أريام وعريب وجاسم محمد وفيصل الجاسم، ليحيوا جميعاً ليلة جميلة عنوانها «أيادينا متحدة»، فيما سيذهب ريعها إلى مؤسسة القلب الكبير.

الفنانة أريام، بدأت الاحتفالات باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، حيث نشرت على حسابها في «انستغرام» مقطعاً مصوراً تدعو فيها الجمهور إلى الاحتفال باليوم الوطني عبر مشاركتهم صورهم مع العلم الإماراتي.

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