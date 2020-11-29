«عيال سلمان لعيال زايد»: «عشتي إمارات العروبة والمحبة»

المصدر: متابعة: خلود حوكل

أطلقت الشاعرة السعودية هيلة القحطاني «شواهق نجد»، مبادرة شعرية وطنية بمناسبة ذكرى قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، شارك فيها عدد من الشعراء والشاعرات من المملكة العربية السعودية، وسطروا فيها كل معاني الإخوة والترابط واللحمة بين الشعبين، وتأكيداً على أن الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي، وفاضت المشاعر سلسلاً من صور الوفاء والأخوة، ورقص البديع بكلمات «من عيال سلمان لعيال زايد»..

فيـوم عيد الاتحاد بـ دولة وساع البنايد

عيّدت داري وغنّا الشعب من فوق المجره

كل عــام وكل يـومٍ يـا بـلاد الـشيخ زايـد

وانتي بـ عز وشموخ ومجد وافراح ومسرّه

محمد بن ساقان

على نهاية عامك التاسع ما بعد الأربعين

عشتي إمارات العروبة والمحبه والسلام

روح اتحادك (زايد) وزايد على مر السنين

منذو صهيل الخيل حتى للفضاء نلتِ المرام

هيله القحطاني (شواهق نجد)

حنا نحب المجد من ماضيٍ فات

ومواقف تبقى قدام وجدايد

‏حبٍ عليه شهود وعدود واثبات

‏ما هي علوم مصففين الجرايد

‏حب السعودية لشعب الإمارات

‏وحب أسرة آل سعود لعيال زايد

‏مهدي بن عبار

كل عام وانتي سيدة عرش الأمجاد

يا درة المجد التليد العظيمه

يا دانـةٍ توارثت ورث الأجداد

حبك جمع قدر وولاء وحشيمه

عيون المها

‏نحبك نعم يـا سـبـع زايـد ولك نـشتاق

‏ونـطرب لها كالـسيل يطرب له الوادي

‏حـماك الإله ودام فيك الـعــلـم خفاق

‏ودمتي ودامت كـلهـا ايامك اعــيــادي

‏تعـلّـي محد يـــا دار زايد عـليكِ فـاق

‏إلـى الـمجد والعلـياء يا تــوأم بـْلادي

طالب الذبياني

في يوم عيد الاتحاد العام تسعه واربعين

غنت على غصن السلام قلوبنا وارواحنا

الى الامام عيال زايد واخذوا العلم اليقين

انتوا لنا وإنا لكم ب ارواحنا وسلاحنا

فلاح آل مخلص

‏صحيح زايد مات والحظ ما مات

‏قاموا مقامه في المهمه عياله

‏قامو عياله في كبار المهمات

‏متوارثين المرجله بالوكاله

الشموخ الراسية

‏يا جعله الجنه وطيب الملذات

‏انَشهد انه قايد وأي قايد

‏ما كان همه غير عز الإمارات

‏العالم اخذت من دروسه فوايد

‏والمعجزه كنه الى الحين ما مات

‏في كل يوم تشوف به شي زايد

‏مسيرته للحين درس وحضارات

‏في كل يوم اشوف انا الشيخ زايد

‏سعد بن قاسم

‏يا بلاد الشيخ زايد على مر الزمان

‏شامخٍ تاريخ مجدك وعنوانك فريد

‏أتحادك عيد وأفعال حُكامك بيان

‏في ميادين الشهامة لهم ذكرٍ حميد

‏فتاة نجد

‏من ام الخليج وقبلة القطب الاسلامي

‏نترجم مشاعرنا ونطبع بطايقها

‏بيومٍ تحت سقفه جمع سبعة اعلامي

‏براية شموخ الاتحادات واصدقها

‏تطارخ وتطرقها نسانيس الانسامي

‏على اللي مراويح السحايب يفرقها

عبدالله جابر البجاد

‏يـا الإمــارات العزيزة عيّدي بيوم اتحادك

‏دام مجدك دام عزك وافخري بعيال زايد

‏بالتطــور والتقدم حقــق الله لك مرادك

‏والفخر بأخوان شمّا محتمينك بالشدايد

‏سميره العتيبي

يا إمارات الرياده والبطولات التلايد

دام عزك في سماء العز وبحوره وبَـرّه

قايد الامجاد زايد عَقَّب صقور الهدايد

في ذراهم يأمن المضيوم والباغي تحرّه

اطنخي ما فوقك إلا سامِك السبع الشدايد

في أمان الله ثم شيوخك مِن صنوف المضره

حصه العتيبي

الله يذكر زايد الخير بالخير

طاريه في هذا المقام يتجدد

كنه ينادينا له الشوق ونسير

في دربه اللي بالمكارم معبد

وْدامت إمارات السعد والتباشير

صرحٍ على متن السحابه ممرد

أسماء البراهيم

سلامٍ من جنوب المملكه كله فخر واجلال

تسوقه مزنةٍ والخير يرعد في مناشيها

على ديار الإمارات الحبيبه بالوفا يختال

تباشر به بلاد الطيب قاصيها ودانيها

عمار يا ديارٍ طيبها تتوارثه الأجيال

عسى الله من صواديف الزمن والشر يحميها

عزيزه آل ثامر

‏في كل عام ألقاك أجمل من العام

‏أرضٍ غـــلاك بــكـل عـــام يـتـزايد

‏دام السلام ومجدك ومنهجك دام

‏ودمـتـي مـنار الـعز يـا دار زايـد

عوسج‬

‏من مملكة سلمان لارض الامارات

‏نبعث تهاني الود واغلى والفرايد

‏مبروك عيدك والفرح والمسرات

‏ودامت افراحك في ذرى عيال زايد

سراب الويلان

من وحّدك زايد.. وقاد المسيره

والفخر له مشرق وسبعة منارات

يا طيبهم شعب وحكومه وجيره

جاه الشموخ.. الا حصون الزعامات

سلام من صفوة ملوك الجزيره

لخوان شما حاكمين الامارات

انتم سندنا فالامور العسيره

وحنا سندكم في كبار الملمات

سعد الرويبخ

يادار زايد يا عسى فالك الزين

ارقي سما حد القمر والمجرات

العيد عيدك والغلا بين قلبين

واسمك رفع للمجد والعز رايات

متميزه في كل موقف وتبقين

فخر العرب.. يا الفارقه يا الامارات

بروق بدويه

تبختري بالعز والمجد والجاه

يا سيدة كل البلاد العظيمة

في عيدك نغني ولك تضحك افواه

وتسع اربعينك بالمفاخر مقيمة

نوره السبيعي

من ديرة آل السعود شيوخ مجد وحسام

تحية إعزاز تزهر وافيٍ دينها

لأرض الإمارات نوّارة خليج الكرام

عينٍ على المجد وعينٍ تـِسخي بـْ زينها

من عهد «زايد» وهي للمجد هام وسنام

ومن حينه المجد يخبرها ومن حينها

هند الفهيد

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