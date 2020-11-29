«مدهش» و«دانة» يحتفلان باليوم الوطني على مسرح «لابيرل»

المصدر: (دبي - البيان)

ضمن احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يضرب مدهش ودانة وصديقتهما الجديدة بيرل، موعداً مع سكان دبي وزوارها للانضمام إليهم في عرضهم الممتع على مسرح «لابيرل»، حيث تقام أفضل العروض التي تجمع بين الموسيقى والاستعراضات والحركات البهلوانية في دبي. وسيفتح العرض أبوابه أمام الجمهور ليستمتعوا بمشاهدة مدهش ودانة على مسرح «لابيرل» في «الحبتور سيتي» ابتداءً من 1 وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وجرى تصميم عرض مدهش ودانة في «لابيرل» خصيصاً ليستمتع به الأطفال والكبار خلال موسم الأعياد. وتدور القصة حول مدهش ودانة أثناء سفرهما إلى مدينة جميلة، حيث يلتقيان «بيرل»، الفتاة الصغيرة التائهة. ويقرر الأصدقاء الثلاثة استكشاف المناطق المحيطة بهم لمساعدتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز