المصدر: متابعة: خلود حوكل

سطر شعراء الإمارات أبيات حب وفخر بوطنهم، وهو يرتدي ثوب الفرح في مناسبة اليوم الوطني الـ49، حيث عبروا في أبيات مضمخة بعشق ترابه والفخر بأمجاده، عن سعادتهم بمرور هذه الأعوام على عمر اتحاد إمارات الدولة، تحت مظلة شيوخها وحكامها وقادتها، الذين ساروا على نهج القائد الراحل مؤسس الاتحاد، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.

«تسعه وأربعين» عام ومعجزة زايد

امانه صانها القايد خليفة بعزمه وفكره

بلادٍ يحتضنها كل قلب بحب ويعايد

غلاها ماضي وحاضر وحلم اليوم معا بكره

عتيق خلفان الكعبي

عَ اتحادك مر تسعه واربعين

يا إمارات المحبه والسلام

تكبرين بكل قلب وكل عين

ونحتفل بك كل يوم وكل عام

مريم النقبي

دولتي بين الدول فوق النوايف

دار زايد صيتها الطيِّب من اوّل

تجتمع فيها جزيلات الوصايف

بالشدايد والرخا في الصف الأول

وادرين

بعيد اتحادج نفرح كبار وصغار

وعلى الوفا نتبع نهج زايد الخير

عمار يا دولة طويلين الأعمار

اللي لهم في موكب المجد تأثير

نايلة الأحبابي

زاهية بشط الخليج وباهية مثل العروس

شمس تشرق من ضياها ما تضاهيها شموس

الله يحميها ويبعد عنَّهَا شر النفوس

الإمارات الحبيبة عشقها نور وحياه

برديس

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