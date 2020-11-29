«كهرباء الشارقة» تنظم برنامج التميز في خدمة المشتركين

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً تدريبياً مكثفاً بعنوان التميز في خدمة المشتركين استهدف كافة المستويات الوظيفية بمراكز خدمة المشتركين ومركز الاتصال.

وشارك في البرنامج أكثر من 70 موظفاً، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة من أجل بناء قدرات وتنمية مهارات الموظفين والطلاب والطالبات وبما يسهم في تطوير الأداء وتعزيز القدرات التنافسية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، في إطار سعي الهيئة لأن تكون واحدة من أفضل الهيئات العالمية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة بالتركيز على تطوير مهارات الكوادر البشرية وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين من خلال تقديم أفضل البرامج التدريبية المتخصصة للموظفين داخل وخارج الدولة، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة تتم بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات والمراكز البحثية العالمية، وتحرص الهيئة على توفير البيئة المناسبة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التدريبية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير مراكز خدمة المشتركين وتأهيل موظفيها لتقديم الخدمات الذكية والتعامل مع الجماهير وفق أفضل الأساليب الحديثة، وبجانب ذلك تعمل على توفير كافة الإمكانات المادية والأجهزة الحديثة بمراكز خدمة المشتركين لضمان الجودة والدقة في كافة المعاملات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز