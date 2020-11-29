أمل العفيفي: صورة ناصعة في قلوبنا

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، على اعتزاز الوطن، قيادة وحكومة وشعباً، بتضحيات الشهداء الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن، وإعلاء لرايته، ونشراً للسلام والاستقرار في ربوع الوطن والعالم، وستظل صورة الشهيد ناصعة في قلوبنا، تلتف حولها الأجيال فخراً وزهواً واعتزازاً بما قدمه الشهداء من تضحيات خالدة، مشيرة إلى أنهم جادوا بالروح في سبيل إعلاء راية الحق، ودفاعاً عن المظلومين، ونصرة للضعفاء، ويُعلي الوطن مكانة الشهداء في القلوب والأفئدة، يكللها بالعرفان والامتنان، لما قدموه في سبيل وطننا الغالي، واليوم، نحتفي بالشهداء، ونسلط الضوء على مآثرهم الخالدة، والتي ينبغي علينا أن نغرسها في نفوس أبنائنا منذ الصغر، بحيث يتعرف كل منهم إلى قيمة هذه التضحيات التي قدمت في سبيل الوطن، ودفاعاً عن كرامته ومبادئه وقيمه، فالوطن عزيز على قلوبنا، ونفتديه بالأرواح، هكذا تعلمنا في مدرسة القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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