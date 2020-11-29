سلطان النعيمي يشيد بمؤشّرات الأجندة الوطنية

المصدر: (عجمان - البيان )

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بجهود أعضاء اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان والمنعقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وأعضاء اللجنة من مدراء الإدارات بشرطة عجمان.

بدأ الاجتماع باستعراض ومناقشة نتائج تحقيق المؤشرات الاستراتيجية، ومؤشرات الأجندة الوطنية للربع الثالث من عام 2020 وانعكاساتها على انخفاض نسبة الجرائم المقلقة في إمارة عجمان، وانخفاض نسبة الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها، وتعزيز نسبة الشعور بالأمان.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تقرير دراسة الاحتياجات البشرية والهيكل التنظيمي للقيادة العامة لشرطة عجمان، بما يحقق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية، ويدعم جودة العمل الشرطي.

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