تخريج دورة متخصصة بأكاديمية سيف بن زايد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

خرجت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عدداً من منتسبيها المشاركين في دورة المقيمين المعتمدين.

وكان العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، قد شهد حفل تخريج المنتسبين، في مقر الأكاديمية، مؤكداً الحرص على تأهيل واعتماد المحاضرين وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية والتي تلبي احتياجات شرطة أبوظبي في الارتقاء بالجودة.

وأكد أهمية الدورة كخطوة مهمة لاعتماد المحاضرين بالأكاديمية من الهيئة الوطنية للمؤهلات، لافتاً إلى الحرص على تطوير عملية التخطيط والتقييم للمنتسبين للدورات المختلفة في الأكاديمية.

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