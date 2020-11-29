أمينة الطاير: دماء أبطال الإمارات مداد الحرية

المصدر: (دبي ـ البيان )

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الموافق غداً، إن الجود بالنفس هو أعلى درجات التفاني والإخلاص للوطن، بذلٌ لا يضاهيه في المكانة بذل، وعطاءٌ لا يقدر في القيمة بثمن، ولذلك ستظل بطولات شهدائنا، عسكريين ومدنيين، محفورة في ذاكرة الوطن وخالدة في الوجدان، وأوسمة عزة وفخر في صدورنا.

وأضافت: ونحن نحتفل بيوم الشهيد، لابد أن نترحم على روح القائد المؤسس، باني إمارات المجد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وراشد الوفاء المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ومؤسسي دولة العزة والكرامة إماراتنا الحبيبة، وألف تحية للإمارات وقيادتها الرشيدة لجهودها الداعمة والمعززة لكرامة ورفعة الوطن، وترسيخ دولة الاتحاد، والتآخي والمحبة والوفاء، والتأكيد على دور المواطن في بناء الوطن، والتضحية بالدماء والأرواح من أجل ترابه الطيب.

وتابعت: تخصيص يوم 30 نوفمبر من كل عام، يوماً خالصاً لشهداء الوطن، تزامناً مع تاريخ استشهاد أول جندي إماراتي، وهو سالم سهيل بن خميس، رحمه الله، خطوة تاريخية في سجل التاريخ الوطني الناصع، وخلال مسيرة نصف قرن من العطاء، كانت دماء شهداء البلاد مداد الحرية والاستدامة والنماء، ولذلك جاء 30 نوفمبر من كل عام، لمسة وفاء خالصة من أجل فرسان وأبطال الوطن شهداء الإمارات شهداء الإنسانية.

وقالت: ونحن نحتفل بيوم الشهيد، لابد لنا أن نحيي المرأة الإماراتية، باعتبارها أم الشهيد وأخت الشهيد وابنة الشهيد، على صبرها واحتسابها للحدث، وصولاً للأجر والثواب، فكن صابرات محتسبات صامدات، وألف تحية إجلال وتقدير لأسر شهداء الوطن.

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