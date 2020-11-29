موزة بنت مبارك: تضحيات شهدائنا نبراس تهتدي به الأجيال

المصدر: أبوظبي- البيان

قالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة إن يوم الشهيد سيظل يوماً خالداً في نفوسنا كافة وستظل تضحيات شهدائنا الأبرار نبراساً تهتدي به الأجيال ففي دولة الإمارات حيث التلاحم المجتمعي، و«البيت متوحد»، هناك تلوح دائماً صورة ساطعة لتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الزكية دفاعاً عن الوطن وإعلاء لرايته وانتصاراً للحق وصوناً للقيم، وترسيخاً للإستقرار والنماء ونشراً للسلام في ربوع المنطقة والعالم.

وأضافت إن احتفاء الوطن بيوم الشهيد هو مناسبة عزيزة على قلوبنا كافة يستذكر فيها بكل فخر واعتزاز ما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات على مر التاريخ وهنا فإن من واجبنا في مؤسسات التنشئة المجتمعية من المدرسة والأسرة وغيرهما أن نسلط الضوء على هذه التضحيات وغرسها في نفوس النشء من الأجيال القادمة، فالوطن غالٍ علينا جميعاً نفتديه بأرواحنا ونلتف حول قيادته الرشيدة معززين الولاء والانتماء.

مكانة وتابعت: إن شهداء الوطن الأبرار كفل لهم المولى سبحانه وتعالى الجنة ورفع مكانتهم مع الأنبياء والصديقين في الدار الآخرة، ورفع الوطن قيادة وحكومة وشعباً مكانتهم في القلوب، واحتفى بهم في سجل المجد والفخر.

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