«منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات» بدورته الـ9 ينطلق افتراضياً 7 ديسمبر

المصدر: أبوظبي-وام

تنظم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن بعد وعبر تقنيات التواصل المرئي فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات التي تناقش وعبر لقاء تفاعلي وعيهم ببرنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي والاستعداد للخمسين وذلك يوم السابع من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.

وبهذه المناسبة قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن المنتدى أصبح واحداً من أبرز المنصات المعرفية للتواصل مع طلبة الجامعات لتعزيز وعيهم بالقضايا المتعلقة بالحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وإيجاد لغة من التفاعل والتواصل للبحث عن الآفاق التي تعزز دورهم وتسهم في مساعدتهم على التوظيف الأمثل لقدراتهم وطاقاتهم لخدمة الوطن والمساهمة في مسيرته لتحقيق رؤيته في الريادة في جميع المجالات».

وأضاف: «أن المنتدى هذا العام يحظى بأهمية كبيرة لأنه يتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لتصميم مستقبلها في الخمسين عاماً المقبلة، والتي سيكون الشباب و بما يملكونه من معارف وخبرات الركيزة الرئيسية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية، للوصول إلى المراكز الأولى، وبما يمكن دولة الإمارات من صدارة دول العالم، ولتكون نموذجاً يحتذى في التطور والازدهار».



تعزيز الوعي

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة أن استضافة جامعة الإمارات لهذا المنتدى كل عام يعكس كون الجامعة منصة مهمة وفاعلة لتعزيز وعي طلبة الجامعات بالقضايا الوطنية، ليأتي هذا العام استثنائياً في موضوعه وفي انعقاده عبر تقنيات التواصل المرئي وقال: نحن على ثقة بأن طلبتنا يتحلون برؤية مستقبلية لدولتهم إلى جانب التصور الواعي للحياة البرلمانية في الخمسين سنة القادمة وضرورة تمكينهم والإسهام والمشاركة الفاعلة والإيجابية بهذه العملية الوطنية.

وأضاف أن مرور تسع سنوات على انعقاد هذا المؤتمر في رحاب جامعة الإمارات دليل على أن الجامعة الوطنية الأم تسهم إيجاباً في خدمة دولتنا الغالية وفق تطلعاتها وطموحاتها المستقبلية، والعمل على إعداد طلبة واعين بمتطلبات المرحلة القادمة، من خلال ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية لدى شبابنا من طلبة الجامعات.

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