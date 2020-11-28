دبي تستضيف الدورة الأولى من قمة «مستقبل الرعاية الصحية» الإفتراضية ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - وام

تستضيف دبي الدورة الأولى من قمة مستقبل الرعاية الصحية والتي ستعقد افتراضياً في الفترة ما بين 6 إلى 8 ديسمبر المقبل لتجمع بين أبرز المتخصصين في الرعاية الصحية في العالم بهدف مناقشة الموضوعات الأكثر إلحاحاً في مجال الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 1000 مشارك من الأطباء والممرضين والمسعفين والصيادلة وفنيي الرعاية الصحية والمسؤولين من القطاع الصحي والجراحين والطلاب.

وتوفر قمة مستقبل الرعاية الصحية - التي تعقد تحت شعار «استقطاب مجتمعات الرعاية الصحية» - منصة للمتخصصين لمناقشة المواضيع الأكثر إلحاحاً في مجال الرعاية الصحية.

وتسلط القمة الضوء على محاور أساسية هي سلامة المرضى ومستقبل الرعاية الصحية ومنظمي الرعاية الصحية والابتكار والتكنولوجيا وتمويل الرعاية الصحية وتحليل البيانات الطبية وآخر التطورات في مجال الصيدلة الحيوية والصحة والسياحة الطبية والشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية حيث إن من شأن هذه المحاور الإسهام في تطوير أنظمة الرعاية الصحية المستدامة والتغلب على التحديات التي قد تواجهها، من خلال جلسات علمية متخصصة يقدمها 70 متحدثاً عالمياً مختصاً.

ومن المقرر أن يترأس هذا الحدث الافتراضي كل من الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية رئيس اللجنة العلمية لقمة مستقبل الرعاية الصحية ومعالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي والدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية رئيس «اندكس القابضة» والدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية وفيشنو كالرا، المدير الإداري لشركة «جانسن - جونسون آند جونسون».

ويتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً مكثفاً لضمان تبادل المعرفة من خلال الجلسات التي ستقام على مدار ثلاثة أيام وتناقش الموضوعات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصحي منها جلسة تحت عنوان «رعاية المرضى أثناء الوباء» التي سيقدمها الدكتور أشرف محمود الحوفي استشاري في وحدة العناية المركزة في مستشفى دبي، هيئة الصحة بدبي، وجلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي يدعم رعاية المريض والتجارب السريرية عن بعد» للدكتور وليد عباس زاهر الرئيس التنفيذي للأبحاث بمجموعة 42 للرعاية الصحية وجلسة بعنوان «إعادة صياغة التعليم الطبي لأطباء المستقبل» تقدمها الدكتورة ريم القرق أستاذة استراتيجية السياسة الصحية والتميز المؤسسي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وأخرى حول «تكلفة تقديم الرعاية الصحية أثناء وباء كوفيد-19» للدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي في مستشفى الزهراء بدبي.

وتحظى الدورة الأولى من قمة مستقبل الرعاية الصحية برعاية من قبل أكبر العلامات التجارية في مجال الرعاية الصحية من بينها «جانسن» التابعة لمجموعة «جونسون آند جونسون» ومجموعة «سانوفي»وشركة «أكيوميد» و «لوجيكوم- سيسكو» و «فيليبس».. وبدعم من هيئة الصحة بدبي ومدينة دبي الطبية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية والاتحاد الدولي للمستشفيات وجمعية إدارة المعلومات الصحية الأمريكية والرابطة الدولية للسلطات التنظيمية الطبية وجمعية نظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية، وأيضاً بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتنظم الدورة الأولى من قمة مستقبل الرعاية الصحية من قبل شركة «اندكس» للمؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس» القابضة" - وهي شركة إماراتية متخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز