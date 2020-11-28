إسلامية دبي تطلق المنصة الافتراضية للمبادرة الإماراتية - العالمية

المصدر: وام

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي المنصة الافتراضية للمبادرة الإماراتية - العالمية " اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري السعيد".

تضمنت المنصة جلسة حوارية عن بعد تحت عنوان "أسعد شعب ..أسعد مقيم" حضرها سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة واللواء الأستاذ الدكتور أحمد محمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في القيادة العامة لشرطة دبي وسعادة ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع وأدارها الإعلامي مروان الحل عبر برنامج الاتصال المرئي " زوم" .

وأعلن سعادة الدكتور حمد الشيباني في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة انطلاق المنصة الافتراضية التي تعد خدمة للتواصل مع كل الفئات بدعم من جميع الجهات على المستويات الفردية والحكومية والمجتمعية .

وأشاد بجهود القيادة الرشيدة الحريصة على اسعاد المواطنين و المقيمين في دولة الإمارات وقال إن الكل بلا تمييز يعيش على هذه الأرض الطيبة منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" و الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراه".

وأضاف أن المنصة وعاء حاضن للمؤسسات لتكون رافدا للأفكار لنحصل على مخرجات إيجابية تدعم تحقيق هدف سعادة الجميع وهي مهمة كبيرة ترسخ من جانب الأسر والمجتمع والمؤسسات التعليمية.

من جهته أكد اللواء أحمد محمد بن فهد أن دولة الإمارات دولة التسامح و الإنسانية وتقبل الآخر دون النظر إلى دين أو لغة أو معتقد أو ثقافة الأمر الذي نتج عنه شعور بالأمن و الأمان لدى المقيمين.. مشيرا إلى أن الحضارة الإسلامية أوجدت منظومة متكاملة تدرس إلى الآن بفضل وجود مبدأ تعاقبت عليه الأجيال وهو التسامح عبر تاريخ الأمة الإسلامية الخالد.

وام/منيرة السميطي/عاصم الخولي

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