لجنة شؤون المحامين في «قضاء أبوظبي» تقبل قيد 14 محامياً

المصدر: أبوظبي- وام

وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 14 محامياً، إلى جانب الموافقة على طلبات تجديد قيد ثمانية محامين.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، على 4 شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على طلبات تجديد قيد أربعة مندوبين بجدول مندوبي مكاتب المحاماة، ونقل قيد ثلاثة مندوبين.

وعقدت لجنة شؤون المحامين، اجتماعها بالمقر الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وبحضور الأعضاء، ومقرر اللجنة خميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء.

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