محمد بن زايد يأمر بصرف حزمة المنافع السكنية الثالثة بقيمة 7.2 مليارات

المصدر: البيان الإلكتروني

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بصرف حزمة المنافع السكنية الثالثة بقيمة 7.2 مليارات ليستفيد منها أكثر من 6100 مواطن، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49.

وتشمل الحزمة صرف قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية للمواطنين وإعفاء متقاعدين وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

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