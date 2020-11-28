قائد عام شرطة رأس الخيمة يثمّن جهود فريق عمل العين الساهرة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به الإعلام بوسائله المختلفة في بث الرسائل التوعوية لكافة الشرائح ومد جسور المعرفة بين القيادات والجهات الرسمية من جهة والجمهور من جهة أخرى.

وثمن قائد عام شرطة رأس الخيمة على هامش تكريم فريق عمل مجلة العين الساهرة بمناسبة دخولها العام الخامس والعشرين.. الدور الفاعل الذي يقوم به فريق العمل في تناول القضايا والموضوعات الأمنية والتثقيفية التي تساهم في رفد المجتمع ونشر حالة من الوعي بين كافة شرائحه.. داعياً منتسبي «العين الساهرة» للمضي قدماً في طريق النجاح والتميز بما يتماشى مع نهج واستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وكرم العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بحضور العقيد عبدالله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة.. فريق عمل مجلة العين الساهرة، مشيداً بالدور الذي لعبه في تسليط الضوء على القضايا الأمنية والمجتمعية والتنوع في طرح هذه القضايا بما يلبي تطلعات جمهور القراء.

ولفت نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن مجلة العين الساهرة باتت اليوم واحدة من المجلات الأمنية المختصة المتميزة بين نظيراتها بفضل جهود فريق العمل ونوعية الموضوعات التي يتم طرحها وتسليط الضوء عليها والتي تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي والارتقاء بمفهوم العمل الإعلامي الشرطي الهادف، مشيراً إلى تقدير القيادة لجهود فريق عمل المجلة الساعي دائماً إلى التميز والتطور وأداء رسالته الإعلامية بكل مهنية وحرفية عالية.

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