«الشارقة الخيرية» تضع حجر الأساس لمستوصف ومدرسة في تشاد

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من جمعية الشارقة الخيرية برئاسة محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية جمهورية تشاد، حيث تم وضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة، إلى جانب الاطلاع على المشاريع المنفذة بكلفة 650 ألف درهم.

وقال الزري إن الزيارة تضمنت وضع حجر الأساس لمستوصف طبي بتكلفة 300 ألف درهم، إلى جانب وضع حجر الأساس لمدرسة بتكلفة 350 ألف درهم، ومن المقرر أن تضم إلى جانب الفصول الدراسية بئراً ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية مع خزان للمياه.

وتم خلال الزيارة توزيع المواد الإغاثية على 100 أسرة من متضرري الجفاف بإحدى ضواحي العاصمة إلى جانب تفقد 41 مشروعا من مشاريع الآبار والمساجد وبيوت الفقراء وهي مشاريع تم تنفيذها من قبل.

وأكد الزري أن الزيارة هي الأولى لمشاريع الجمعية خارج الدولة منذ بدء استئناف عمل المشاريع الخارجية ، مشيراً إلى أنه تم الاطمئنان على مدى التزام الجهات المنفذة لعمليات الصيانة الدورية المتفق عليها.

ولفت إلى أن إدارة المشاريع والكفالات ستواصل جهودها نحو إجراء المزيد من الجولات التفقدية للمشاريع المنفذة في البلدان الأخرى بهدف رفع تقارير تفصيلية عن المناطق الأكثر احتياجاً لمختلف المشاريع والتأكد من تنفيذ المشاريع الأخرى.

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