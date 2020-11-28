خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بوركينا فاسو بمناسبة إعادة انتخابه

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة، إلى الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لبوركينافاسو.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

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