تقديم خدمة فحص المركبات الثقيلة في خورفكان وكلباء الأسبوع الجاري

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه سوف يتم فحص المركبات الثقيلة في كل من مدينتي خورفكان وكلباء مع بداية الأسبوع الجاري بواقع 8 أيام في كل مدينة على مدار الشهر بدلاً من يومين في الشهر، وذلك تخفيفاً على المتعاملين حتى يقوموا بفحص مركباتهم بصورة ميسرة، مبيناً أن الأسبوع قبل الماضي شهد اجتماعاً مع إدارة المنطقة الشرقية وتم خلال التنسيق مع شركة «إينوك» لتجديد المركبات الثقيلة، إضافة إلى فحص المركبات الخفيفة بالنسبة لأصحاب الشركاء، وسوف يتم قريباً مع الشركاء في «تسجيل» افتتاح حارة فحص للمركبات الثقيلة.

أفضل الخدمات

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة: «إن القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين أطلقت العديد من المبادرات لخدمات المرور والترخيص، بمركزي شرطة السيوح، وشرطة مليحة الشامل بالتنسيق مع شرطة المنطقة الوسطى، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك من خلال مركز متنقل ومتكامل مزود بأحدث أجهزة الفحص، ومجهز بأحدث تقنيات خدمات المركبات ويقدم 32 خدمة آنية، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الأمان على الطرق، وتيسيراً لجمهور المتعاملين.

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