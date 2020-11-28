شرطة أبوظبي تناقش مع الشركاء الحفاظ على أمن شبكة النقل

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مع شركائها الاستراتيجيين «وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودائرة القضاء، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية» اجتماعاً افتراضياً لمناقشة أهم الاستراتيجيات والمبادرات لتوحيد الجهود ومعالجة التحديات في بيئة وشبكة النقل بإمارة أبوظبي.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مما له الأثر الإيجابي على أمن المجتمع وتأثيره الأمني والاقتصادي على الإمارة.

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