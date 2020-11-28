«اقتصادية دبي» تستخدم الذكاء الاصطناعي لحل الشكاوى خلال 5 دقائق

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن نسبة حل الشكاوى ارتفعت خلال 4 أيام عمل من 80% إلى أكثر من 95%.

وقال الزعابي وفق تدوينة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه في «تويتر» أمس: «رفعنا نسبة حل الشكاوى خلال 4 أيام عمل من 80% إلى أكثر من 95% واستحدثنا نظام الحماية الذكي الذي يستخدم الذكاء الصناعي لحل بعض الشكاوى خلال 5 دقائق وبدون تدخل بشري».

جهود

وتبذل اقتصادية دبي جهوداً كبيرة للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي جائحة «كوفيد 19» المستجد، من قبل مختلف المنشآت التجارية، وذلك في العديد من المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في مختلف أنحاء الإمارة، حيث تنظم جولات تفتيشية مكثفة، مشددة على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع كافة، في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

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