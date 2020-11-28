«البيان» تواكب احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ49 ورقياً ورقمياً

تواكب «البيان» احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ49، ورقياً، ورقمياً عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تقارير خاصة وفيديوهات، ترصد الإنجازات والتحولات المفصلية في تاريخ الإمارات، وأبرز محطات التطور التي تحققت في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة في مختلف القطاعات والمجالات، بالإضافة إلى شهادات حية لشخصيات من الرعيل الأول عبر لقاءات مصورة مع رفقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتسلط الصحيفة الضوء على أهمية المناسبة ودلالاتها في نفوس المواطنين والمقيمين، تعزيزاً لروح الاتحاد تحت راية واحدة، والذي شكل الركيزة الأساسية لنهوض دولة الإمارات في تحقيق إنجازاتها ومحور انطلاقها نحو المستقبل.

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