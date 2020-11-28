«بحوث شرطة الشارقة» يركّز على السعادة وجودة الحياة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز بحوث الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع مركز الإمارات لأبحاث السعادة، ‏ورشة عمل افتراضية في مجال السعادة وجودة الحياة تحت عنوان «ورشة أساسيات علم النفس الإيجابي» بهدف الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال تحسين جودة الحياة‏، وتأصيل مفهومها وأساسيات علم النفس الإيجابي، بحضور المديرين العامين، ونوابهم، ومديري الإدارات، إلى جانب عدد من منتسبي شرطة الشارقة. وفي مستهل الورشة، رحب العقيد علي سعيد الذباحي مدير مركز بحوث الشرطة بالإنابة بشرطة الشارقة، بالحضور المشاركين في هذه الورشة، مؤكداً على أهمية تنظيم مثل هذه الورش، التي تطبق مفهوم السعادة على الصعيد المهني، من خلال بث روح الإيجابية في نفوس الموظفين، وجعلها أسلوب حياة في البيئة الاجتماعية والعملية .‏

تعريفات

أدارت الورشة نوف الجنيبي مدير مركز الإمارات لأبحاث السعادة بجامعة الإمارات، الذراع البحثي للبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، حيث تطرقت إلى تعريفات علم النفس الإيجابي، وتأسيسه والتعريف بالعلماء القائمين على هذا العلم.

محاور

تضمنت ورشة العمل عدداً من المحاور، تمثلت في محور السعادة أم جودة الحياة، وعلم النفس الإيجابي، والمرونة الذهنية، ونموذج جودة الحياة، والمشاعر الإيجابية والنظريات المتعلقة به، والانخراط والاندماج، والعلاقات الإيجابية، والغاية، والإنجازات وتحقيق الأهداف.

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