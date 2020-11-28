الشامسي أشرف على فحص 500 ألف عينة في 1200 قضية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

حصل الملازم أول مهندس محمد عبدالله سالم الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، على جائزة أفضل قائد مؤثر تحت سن الأربعين من الجمعية الدولية لقادة الشرطة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. وأشرف الملازم أول عبدالله سالم الشامسي على فحص ما لا يقل عن 500 ألف عينة متعلقة بالأسلحة والآلات، وعمل وشارك في أكثر من 1200 قضية واردة للفحص من 2017 حتى الآن، كما تمكن من الحصول على اعتماد أول فاحص آثار آلات معتمد على مستوى قارة آسيا وأفريقيا من قبل منظمة فاحصي آثار الأسلحة والآلات بالولايات المتحدة، كما تم تنصيبه أول ممثل لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا من عام 2018 وحتى الآن.

وحصل الشامسي على الريادة كأول اخصائي ممتلكات وأدلة جنائية معتمد على مستوى الشرق الأوسط وقارة آسيا من المنظمة العالمية للممتلكات والأدلة الجنائية والتي مقرها الولايات المتحدة، كما تم تنصيبه أول ممثل لمنطقة الشرق الأوسط من عام 2019 وحتى الآن، علاوة على ذلك حصلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي على شهادة أول مختبر جنائي على مستوى العالم خارج أمريكا الشمالية على اعتماد إدارة الممتلكات والأدلة الجنائية من المنظمة العالمية للممتلكات والأدلة الجنائية بالولايات المتحدة، حيث تم تقديم مبادرة بالمشروع للحصول على الاعتماد في عام 2019 فتم تشكيل فريق عمل برئاسته مكون من 5 أشخاص من مختلف التخصصات الجنائية للتقديم على الاعتماد فتم الرد على ما لا يقل عن 900 سؤال ».

86 دورة

اجتاز الشامسي ما لا يقل عن 86 دورة وورشة ، شارك وقدم أوراق عمل في أكثر من 10 مؤتمرات وقمم عالمية أبرزها القمة العالمية للأدلة الجنائية عام 2020 .

التحق الملازم أول الشامسي بشرطة دبي كمرشح دارس منذ تخرجت بامتياز من مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء في عام 2010. ثم حصل على البكالوريوس في الهندسة الالكتروميكانيكية من كليات التقنية العليا بدبي في عام 2014، بعد ذلك حصل على دبلوم قانون عام وعلوم شرطية من أكاديمية شرطة دبي في عام 2015، وأصبح أول ضابط حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الالكتروميكانيكية في عام 2016 من جامعة باث بالمملكة المتحدة، وحالياً عضو هيئة تدريس في جامعة أمتي بدبي يدرس مساق العلوم الباليستية لطلبة البكالوريوس والماجستير ومقيم خارجي للهيئات التي تدرس المساقات.

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