شما المزروعي: شباب «التعاون» لديهم المهارات والمواهب للمنافسة عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم المهارات والمواهب للمنافسة عالمياً. وقالت معاليها في تدوينة عبر حسابها في «تويتر» أمس: «الشباب في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لديه القدرات المتميزة والإمكانات الكبيرة والمهارات والمواهب الواعدة للمنافسة عالميا، وهدفنا مواصلة إطلاق المبادرات وإبرام الشراكات المثمرة التي تمكّنه من بلورة طاقاته وتحويلها إلى نجاحات ومشاريع ملهمة».

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الشباب العربي والمؤسسة الاتحادية للشباب، دشنوا شراكات لتمكين شباب المنطقة بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، والدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما شهد الحفل تدشين مساحات إبداعية في مركز الشباب العربي توفر لشباب مجلس التعاون فضاءً مشتركاً ضمن مقر مركز الشباب العربي للتواصل والتنسيق والعمل المشترك على مبادرات وبرامج ونشاطات تمد جسور التواصل بينه وبين كافة المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي، وتمكينه إقليمياً ودولياً، والاستفادة من الشراكات النوعية التي حققها مركز الشباب العربي منذ تأسيسه عام 2017.

وتخلل الفعالية أيضاً توقيع المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق الترابط في مجال تمكين الشباب، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات المشتركة ترتبط بتعزيز الهوية وبناء الشخصية وتطوير القدرات والمهارات الشبابية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز