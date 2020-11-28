بلدية منطقة الظفرة تنفذ 384 موقفاً في مدينة دلما

المصدر: دلما - وام

نفذت بلدية منطقة الظفرة أعمال مشروع إنشاء مواقف بمدينة دلما بسعة استيعابية قدرها 384 سيارة توزعت على 6 مواقع حيوية بالمدينة لخدمة أهالي وزوار دلما، وذلك ضمن نطاق أعمال مشروع إنشاء مداخل الفلل والمواقف في مدن منطقة الظفرة.

ويهدف المشروع إلى تنظيم وتطوير وتشغيل وصيانة قطاع نقل آمن ومتكامل وفعال لبيئة مستدامة تسعد المجتمع والشركاء.

وتوزعت المواقف بواقع 100 موقف لسيارات المسافرين بالساحة الخارجية لمطار دلما، و197 موقفاً أمام مسجد الشيخ خليفة، و28 موقفاً أمام روضة المشاعل، بالإضافة إلى 24 موقفاً أمام مركز الدفاع المدني، و20 موقفاً على الطريق الدائري البحري رقم 1، و15 موقفاً على الطريق الدائري البحري رقم 2.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز