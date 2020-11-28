بلدية دبي تغلق مغسلة وتخالف 5 مؤسسات لعدم الالتزام

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلة وخالفت 5 مؤسسات ووجهت 35 تنبيهاً، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال أول من أمس.

ونفذ مفتشو البلدية 2211 زيارة رقابية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2170 مؤسسة.

متابعة

وتواصل بلدية دبي متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويتم التأكد خلال الجولات التفتيشية من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، ويتم التشديد على التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات. كما يتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة.

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