شراكة استراتيجية في مجال الأمن المائي بين «الظاهرة الزراعية» و«ووترجين الإسرائيلية»

المصدر: أبوظبي ـ وام

وقعت شركة الظاهرة الزراعية - إحدى أبرز الشركات الإماراتية العاملة في المجال الزراعي - اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الأمن المائي مع شركة ووترجين الإسرائيلية.

وقع الاتفاقية في أبوظبي خديم عبد الله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة الزراعية» وميخائيل ميريلاشفيلي مالك ورئيس شركة ووترجين. تهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين لتوفير الماء من الهواء وإضافة مصدر متجدد للماء النقي وصالح للاستهلاك البشري والزراعي. واتفق الجانبان على إنشاء مركز دائم في أبوظبي لتصنيع وتوزيع مكائن إنتاج المياه الصالحة للشرب والري في المنطقة، حيث طورت شركة ووترجين تكنولوجيا رائدة ومبتكرة للمياه من الهواء وحصلت بموجبها على براءة اختراع الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة في العالم وهو مولد مياه الغلاف الجوي.ويمكن استخدام المولدات في وسائل النقل البرية والمنازل والشركات والمناسبات والفعاليات الكبرى والمناطق السكنية، وتدرس شركة ووترجين إمكانية استخدام تلك المولدات في وسائل النقل الجوية والبحرية مستقبلاً.

تعاون

وقال خديم عبد الله الدرعي إن هذه الاتفاقية تأتي عقب الزيارة التي قام بها وفد الشركة إلى دولة إسرائيل في أكتوبر الماضي تفعيلاً لمعاهدة السلام التى تم توقيعها بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل بهدف بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث التقى الوفد عدداً من مسؤولي الشركات الإسرائيلية المتخصصة في المجال الزراعي والمائي والتقني.

وأشار إلى أن شركة الظاهرة الزراعية وقعت خلال تلك الزيارة مذكرة تفاهم مع شركة «ووترجين» التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب، وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة والبعيدة، حيث تنتج الماكينة الواحدة 5 آلاف لتر في اليوم /‏ 1200 غالون /‏ من المياه الصالحة للشرب والزراعة.

من جانبه قال ميخائيل ميريلاشفيلي مالك ورئيس شركة ووترجين: إن زيارتنا لأبوظبي تأتي في إطار نتائج «الاتفاق الإبراهيمي» الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل وهو الاتفاق الذي كنا ننتظره منذ زمن طويل وسيساعدنا ذلك كثيراً في المستقبل في تحقيق الاستقرار في المنطقة وإقامة علاقات طبيعية بين الدولتين. وأضاف أنهم سيعرضون فى الإمارات هذه التقنية فيما سيتم توسيع انتشارها في المنطقة، مشيراً إلى أن حلول وترجين ستقلل من استهلاك البلاستيك.

موارد

أكد خديم الدرعي أن أزمة المياه العالمية وتحديداً صعوبة الوصول إلى موارد مياه الشرب الآمنة أثرت على العديد من المجتمعات وباتت من القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجهها المنظمات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم، وبالإضافة إلى ذلك تتعرض النظم البيئية في محيطات العالم للتهديد جراء الهدر الهائل والنفايات الناجمة عن مخلفات البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة. ولفت إلى أن مقترح توليد المياه من هواء الصحراء ناتج من إيمان «الظاهرة» بأن المحافظة على البيئة مسؤولية جماعية وواجب وطني وأن الموارد الطبيعية والحياة الفطرية التي تزخر بها الإمارات .

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