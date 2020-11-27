وفد روسي يطّلع على تجربة تأمين قطاع النقل في دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في دبي ماكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة مدينة موسكو مدير عام دائرة النقل وتطوير البنية التحتية للطرق في العاصمة الروسية، حيث جرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين واطلاع الوفد الزائر على تجربة واستراتيجية إدارة أمن المواصلات في تدريب وتأهيل الكوادر الأمنية لتأمين قطاع النقل والمواصلات في الإمارة. وقام العميد عبيد الحثبور باستعراض مهام وإنجازات إدارة أمن المواصلات في تأمين جميع وسائل المواصلات العامة في الإمارة وتشمل: مترو دبي والترام والنقل البحري وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى حافلات النقل العام في دبي، حيث يُعد النقل الجماعي في الإمارة وسيلة نقل حيوية، بما يتطلبه ذلك من تغطية أمنية مستمرة للمحافظة على أمن وأمان مستخدمي تلك الوسائل.

وأوضح مدير إدارة أمن المواصلات أن الإدارة تتعامل بشكل سنوي مع 550 مليون مستخدم في مختلف وسائل النقل، وتعنى بمعالجة جميع التحديات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد الحلول الكفيلة بتفاديها، حيث يتم تأمين 126 منشأة تابعة للمواصلات العامة في دبي. وأضاف أن الإدارة حققت مؤشرات عالية تسهم في تعزيز الأمن، حيث بلغ معدل الجريمة (0.14) لكل مليون مستخدم بالإضافة إلى عدد (صفر) اختراقات أمنية، والاستعداد بنسبة 100% للتعامل مع الأزمات والطوارئ المتعلقة بالقطاع.

تأهيل وتطوير

وتم خلال الزيارة تفقُّد مركز التدريب والإبداع في إدارة أمن المواصلات، حيث تم عرض استراتيجية إدارة أمن المواصلات في تأهيل وتطوير الكوادر الأمنية في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات لغايات تحقيق الأهداف وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وبالفاعلية التي تضمن الارتقاء الدائم في الأداء وصولاً إلى إلغاء الفجوة بين الأداء الحالي والمستهدفات التي يحددها نظام إدارة الأداء ويساهم في معالجتها، بالإضافة إلى آلية تحديد الاحتياجات الفعلية للتدريب. كما شملت الزيارة جولةً في مرافق المركز، وكذلك زيارة محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب والاطلاع على مرافقها .

أنظمة وبرامج ذكية

وتم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لزيارة مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في منطقة البرشاء، وتم استعراض الأنظمة والبرامج الذكية في المركز، وآلية تنظيم الحركة المرورية في الإمارة، بالإضافة إلى زيارة محطة إكسبو 2020 والاطلاع على أهم مواصفات المحطة والأنظمة الأمنية الذكية المستخدمة في عملية التأمين.

من جانبه أشاد ماكسيم ليكسوتوف بتجربة إدارة أمن المواصلات في تطوير المنظومة الأمنية لتأمين قطاع النقل والمواصلات في دبي، معرباً عن تطلعه إلى التعاون وتبادل الخبرات وإقامة ورش عمل مشتركة في مجال تأمين قطاع النقل والمواصلات، كما تبادل الحديث عن أهم التحديات الأمنية التي تواجه النقل والمواصلات وآليه تأمين قطاع المواصلات العامة في موسكو.

وفي نهاية الزيارة قام العميد عبيد الحثبور بتسليم درع تذكارية إلى ماكسيم ليكسوتوف .

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