شرطة دبي تغرس «شجرة الامتنان» ضمن مبادرات السعادة والإيجابية

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال فعالية «غرس شجرة الامتنان»، أن القيادة العامة لشرطة دبي «فخورة بجهود موظفيها» في كافة المجالات والتخصصات، وأن بيئة العمل الإيجابية والسعيدة أولوية مهمة في منظومة العمل الشرطي، كونها المحرك الأساسي لدفع عملية التميز والريادة في الأداء المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتوجهات التي رسمتها شرطة دبي.

جاء ذلك أثناء فعالية «غرس شجر الامتنان» التي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية، ومجلس طلبة الجامعات والكليات، ومجلس السعادة والإيجابية، ومجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، ضمن سلسلة مبادرات السعادة والإيجابية المشتركة بين الإدارة والمجالس، وذلك بحضور العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، والمهندس سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة، والرائد الدكتور محمد محمود الحاج، نائب رئيس مجلس السعادة والإيجابية، وحصة الشرقي، نائب رئيس مجلس طلبة الجامعات والكليات، ومريم محمد الملا، عضو مجلس السعادة والإيجابية.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز مفاهيم الامتنان في أوساط بيئة العمل المؤسسي، عبر إتاحة المجال للموظفين للتعبير عن مشاعر الامتنان .

وقال العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، إن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بالمورد البشري، وبجودة بيئة العمل، وبسعادة الموظف، وبمستوى وعيه وفهمه لمدى أهمية المفاهيم المتعلقة بالسعادة والإيجابية، منها مفهوم «الامتنان» الذي يؤثر بشكل كبير على مستوى الحياة العملية للموظفين والحياة الشخصية لهم .

رسائل

قال المقدم الدكتور منصور البلوشي: إن فعالية غرس شجرة الامتنان لها رسائل ورمزيات، وصورة تعبيرية لمستوى العلاقة ما بين الموظفين وقياداتهم في المؤسسة، التي تعكس بدورها جودة بيئة العمل في شرطة دبي، وإن اختيار شجرة الزيتون الذي أقسم الله به في كتابه العزيز، هي دلالة على السلام الذي تعيشه الروح البشرية عندما تمارس الامتنان، وأن هذا السلام الذي يصنعه الامتنان نحو الذات ونحو الآخرين، له آثار إيجابية في تعزيز طاقة الموظف ورفع مستوى سعادته.

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