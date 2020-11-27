«طرق دبي» تنال جائزة أفضل مبادرة توطين في دول التعاون 2020

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات على جائزة (الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي 2020) عن فئة (أفضل مبادرة توطين في دول مجلس التعاون الخليجي) من فعالية قمة الموارد البشرية الحكومية بدورتها الثامنة، التي انعقدت مؤخراً وسط حضور ومشاركة من هيئات ومؤسسات حكومية بارزة وشركات من القطاع الخاص من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلي ومندوبي عدد من وسائل الإعلام الرائدة في الدولة والمنطقة.

وتسلّم معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، الجائزة بحضور يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة وسلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير.

وتفصيلاً، قال سلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: لقد شاركت هيئة الطرق والمواصلات في هذه الجائزة عن فئة «أفضل مبادرة توطين في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث تم إلقاء الضوء على الممكنات، التي توفرها الهيئة لدعم رؤية الإمارة في تمكين المواهب الإماراتية، وذلك من خلال سياسات وإطار عمل وخطة استراتيجية واضحة، بالإضافة إلى استعراض النتائج، التي حققتها الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية .

وأكّد الأكرف أن عملية التوطين في الهيئة تنسجم وتوجهات الدولة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير والعمل بروح الإبداع والمسؤولية، والطموح، ومواصلة الجهود للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، لكونه إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

دور

قال سلطان الأكرف إن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير في تنفيذ مختلف المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، التي تصب في توسيع وتعزيز الخدمات والحلول، التي تقدمها الهيئة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع، وتوفير الحياة الكريمة للناس وإسعادهم والارتقاء بمستوى رضاهم.

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