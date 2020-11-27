ورش لأبناء موظفات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي ورش عمل فنية افتراضية شارك فيها أبناء الموظفات، لتعزيز مهاراتهم في رسم الشخصيات الكرتونية وطرق صنع كتب الرسوم المتحركة، وتنمية قدراتهم الفنية وخيالهم الإبداعي.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، على أهمية هذه الأنشطة في دعم جهود الموظفات لإنشاء جيل واعٍ ومسؤول، يسهم في بناء الوطن ونهضته. وأضافت الجوكر: «تحرص اللجنة النسائية على تقديم كافة سبل الدعم لجميع الموظفات، وتولي أهمية خاصة للموظفات الأمهات، حيث تلتزم بتلبية احتياجاتهن، ومساعدتهن على أداء مهامهن الوظيفية والأسرية على أكمل وجه ولا نتوانى عن بذل أي جهد لتوفير بيئة عمل محفزة وسعيدة تحقق التوازن بين حياة الموظفات المهنية والاجتماعية والأسرية. وتنظم اللجنة على مدار العام فعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية وتدريبية للارتقاء بقدرات الموظفات لخلق أجيال واعدة وتعزيز دورهن في بناء أسر متماسكة ومترابطة وسعيدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. وتكتسب الفعاليات المقامة لأبناء وبنات الموظفات أهمية خاصة، حيث إنها تؤدي دوراً مهماً في استثمار وقتهم لتنمية مهاراتهم الإبداعية. ويسعدنا دائماً الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفعاليات والمشاركة الفعالة والتفاعل الإيجابي معها». وأشادت الموظفات بحرص اللجنة النسائية على معرفة النواحي التي تهمهن .

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