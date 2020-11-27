خبراء من مبادلة للرعاية الصحية يشاركون في مؤتمر الإمارات للسمنة 2020

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشارك خبراء من مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري و«هيلث بوينت» وكليفلاند كلينك أبوظبي، الجهات الـ 3 التابعة لشبكة مبادلة لمرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، في مؤتمر الإمارات للسمنة الذي يقام افتراضياً بين 26 و28 نوفمبر الجاري.

جهد

وتتاح المشاركة في المؤتمر أمام الأطباء والعاملين في المهن الطبية، كالممرضين والصيادلة، وينعقد في إطار جهد مشترك بين المنشآت التابعة لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، «هيلث بوينت»، ومركز إمبريال لندن كوليدج للسكري وكليفلاند كلينك أبوظبي، وجهات أخرى من أصحاب المصلحة، ويرفع هذا العام شعار «السمنة عبر المراحل العمرية».

وأشار حسن جاسم النويس، نائب أول رئيس مبادلة للرعاية الصحية، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذا الوقت، في ضوء التقديرات التي تعتبر أن ثلث سكان دولة الإمارات يعانون السمنة، لاسيما بعد أن أظهرت جائحة كورونا التأثير الذي يمكن أن تُحدثه السمنة في الحالات المصابة بالفيروس.

ارتباط

وقال: «ترتبط السمنة بالعديد من المشكلات الصحية المزمنة، وبالتالي لها تأثير كبير على صحة الأفراد وعديد من جوانب الحياة في دولة الإمارات، بما يشمل الجانب الاقتصادي. ويُسعدنا أن نشارك المعنيين من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص نتائجنا وخبراتنا، وأن نتعاون معهم لإيجاد السبل الكفيلة بحل مشكلة السمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان المنطقة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز