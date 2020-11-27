تفقد خدمات علاج الحروق المتقدمة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اطلع عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي يرافقه الدكتور ناصر عماش، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية والعميد الركن الطبيب عائشة سلطان الظاهري قائد سلاح الخدمات الطبية على واقع الخدمات المتميزة التي تقدمها وحدة الطوارئ والحروق وإعادة التأهيل بمدينة الشيخ شخبوط الطبية وذلك خلال جولة تفقدية قام بها إلى المنشأة.

وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين في الإمارة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طارئة عالية الجودة وخدمات علاج الحروق المتقدمة وفق تدابير وإجراءات احترازية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية اتخذتها المدينة الطبية لضمان سلامة المرضى والمتعاملين مع مختلف خدماتها.

وأشار آل حامد إلى أن أبوظبي بتوجيهات قيادتها الرشيدة مستمرة في جهودها لضمان سهولة حصول جميع أفراد المجتمع على الخدمات الصحية بمستويات جودة عالمية بشكل آمن بما يضمن المحافظة على صحتهم وسلامتهم بالدرجة الأولى في ظل استمرار جائحة فيروس «كوفيد-19» موضحاً جاهزية الإمارة للتعامل مع كافة الحالات الطارئة.

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