تدشين مساحات إبداعية لمجلس التعاون في مركز الشباب العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الشباب العربي والمؤسسة الاتحادية للشباب شراكات لتمكين شباب المنطقة بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب والدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما شهد الحفل تدشين مساحات إبداعية في مركز الشباب العربي توفر لشباب مجلس التعاون فضاءً مشتركاً ضمن مقر مركز الشباب العربي للتواصل والتنسيق والعمل المشترك على مبادرات وبرامج ونشاطات تمد جسور التواصل بينه وبين كافة المؤسسات المعنية بالعمل الشبابي وتمكينه إقليمياً ودولياً، والاستفادة من الشراكات النوعية التي حققها مركز الشباب العربي منذ تأسيسه عام 2017.

وخلال الحفل، وقّع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز الشباب العربي، لتعزيز التعاون بين الجانبين وتصميم وتنفيذ عدة مبادرات للشباب. كما دشن كلٌ من الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ومعالي شما المزروعي المنصات الرقمية الإلكترونية للتعاون المشترك بين الجانبين لتكون منصة لإطلاق وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الشباب الخليجي والعربي وتعزز قدراته وفرصه، بعد ذلك سلّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي الدرع التكريمية لمركز الشباب العربي للدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، لدوره الريادي في تمكين شباب مجلس التعاون وإتاحة الفرص لإبرام الشراكات النوعية مع المؤسسات الشبابية المختلفة.

وخلال حفل التدشين، قال النعيمي:«اليوم نخطو خطوة جديدة تسرّع وتيرة العمل الشبابي الخليجي بالشراكة مع مؤسسة مجلس التعاون العريقة بتاريخها، الشابة بمشاريعها وطموحاتها وفكرها، لخدمة تطلعات شباب المنطقة وتحقيق أولوياته وتعزيز قدراته على التواصل وتمثيل بلادنا وقيمنا وهويتنا وإنجازاتنا خير تمثيل إقليمياً ودولياً».

وعبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن الاعتزاز للبادرة الكريمة من مركز الشباب العربي بأبوظبي، بتسمية قاعة دائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحمل اسمه وهويته، لتكون منبراً لعقد منتديات وفعاليات الشباب في دول المجلس.

وأشار الدكتور نايف الحجرف، إلى أن إعلان قيام مجلس التعاون في أبوظبي عام 1981، شكل منعطفاً كبيراً وتحولاً جوهرياً لبدء مرحلة جديدة نحو الترابط، حيث مضت مسيرة العطاء لتكمل اليوم عقدها الرابع، في ظل قيادات حكيمة وشعوب كريمة، مكنت دول المجلس لتكون في مصاف الدول الكبرى عالمياً. وشبابنا اليوم أمامهم مسؤولية كبيرة لمواصلة هذه المسيرة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت على مدى السنوات الماضية.

إنجاز

وبدورها قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي:«في مركز الشباب العربي نتطلع للعمل مع كل فرد ومؤسسة وقطاع على المستويات الدولية والعربية وفي دول مجلس التعاون لتمكين الشباب العربي، بما في ذلك الشباب الخليجي، من الإنجاز والإبداع والريادة وتحويل أفكاره المبتكرة إلى واقع ملموس».

مبادرات

وتخلل الفعالية أيضاً توقيع المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة لمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق الترابط في مجال تمكين الشباب، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات المشتركة ترتبط بتعزيز الهوية وبناء الشخصية وتطوير القدرات والمهارات الشبابية، وقعها بحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ومعالي وزيرة الدولة لشؤون الشباب كل من سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، وخالد آل الشيخ مدير عام مكتب الشؤون الاقتصادية والتنموية المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض إكسبو2020 دبي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مسيرة

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي:«التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي له بعد وأثر كبير على مسيرة العمل الشبابي لمركز الشباب العربي الذي يتبنى النموذج الإماراتي في العمل مع الشباب، والذي يعتبر نموذجاً إماراتياً خليجياً عربياً ناجحاً، ويحرص على أن يكون مقراً وعنواناً لكافة المؤسسات التي تعمل في خدمة الشباب. وشراكتنا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تندرج في إطار الحرص على التعاون وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز أطر التعاون لمشاركة نجاحات النموذج الإماراتي في العمل الشبابي».

وتنص مذكرة التفاهم على تطوير خطة عمل مشتركة لتنفيذ فعاليات شبابية وبرامج ومبادرات مشتركة، وعقد ورش وندوات ومؤتمرات وحلقات نقاشية وتدريبية في المجالات الشبابية ضمن أنشطة جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي، كما تتضمن المذكرة العمل على تفعيل أطر التعاون الثقافي المرتبط باهتمامات وتطلعات الشباب، والاستفادة من الخبرات والامكانيات بما يعود بالنفع المتبادل على هذه الأنشطة والمبادرات المشتركة.

زيارة

زار الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس مركز شباب أبوظبي، واطلع خلال الزيارة على الأقسام والمساحات الإبداعية التي تلبي طموحات الشباب وتمنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم ضمن بيئة مثالية تتناسب مع أعمالهم، ومشاريعهم الإبداعية تسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، والاستثمار الأمثل لطاقاتهم. واشتملت الزيارة على جولة في المركز الذي يعد أكبر مركز شباب على مستوى الدولة، تفقد خلالها مختلف أقسام ومرافق المركز الذي يقام على مساحة إجمالية تصل إلى 4500 متر مربع، ويتسع لألفي شاب وشابة.

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