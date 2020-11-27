شرطة الشارقة تخفّض المخالفات المرورية 50 % لمدة 49 يوماً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 % بدءاً من الثاني من ديسمبر 2020 ولمدة 49 يوماً، وذلك بناءً على قرار المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49. وقال اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة: إنه بموجب القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بخفض المخالفات المرورية بنسبة 50 % احتفاءً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة باشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار في الوقت المحدد ولمدة 49 يوماً، ويشمل ذلك جميع المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ 1 ديسمبر 2020 باستثناء المخالفات المشددة، وإلغاء حجز المركبات، بالإضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

وأكد اللواء الشامسي، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم كافة الخطوات التي تتخذها حكومة الشارقة لتقديم كل التسهيلات الخدمية للمتعاملين.

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