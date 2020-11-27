1500 لوحة تزيّن منطقة الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

بدأت بلدية منطقة الظفرة، تركيب أعمال الزينة، وتشغيلها على مستوى مدن المنطقة، استعداداً للاحتفال باليوم الوطني الـ 49.

وتشمل أعمال الزينة واللوحات الوطنية، التي يبلغ عددها 1500 شكل هندسي، مجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد، مستمدة من وحي المناسبة الغالية على الجميع، وتعكس إنجازات الدولة، مثل أسماء الإمارات السبع ومسبار الأمل وإكسبو 2020 دبي.

وتتضمن أعمال الزينة أيضاً، شعارات يوم الشهيد، ومجسمات لعلم الدولة، والرقم 49، الذي يرمز لمرور تسعة وأربعين عاماً على اتحاد دولة الإمارات، بفضل جهود الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم باني نهضة الإمارات وحضارتها، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

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