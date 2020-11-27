50 % تخفيض المخالفات المرورية في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين عن خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، بدءاً من الثاني من ديسمبر 2020، وإلى الثاني من يناير المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49.

وقال اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، إنه تقرر خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% احتفاءً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث باشرت القيادة العامة لشرطة أم القيوين باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك التخفيض، ويشمل ذلك جميع المخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ 1 ديسمبر 2020، فيما عدا المخالفات المشددة، وإلغاء حجز المركبات بالإضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

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