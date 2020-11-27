بلدية دبا تتزين استعداداً للمناسبة

المصدر: دبا - البيان

أنجزت بلدية دبا استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 49 للدولة، وتم الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل زينة اليوم الوطني موزعة على الدوارات والشوارع الرئيسية ومداخل المدينة والمناطق التابعة لها، سعياً منها لإدخال البهجة على نفوس أفراد المجتمع، وإبداء مظاهر الفرحة باستقبال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: في ظل جائحة كورونا لا يمنعنا الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، إن يوم الاتحاد مناسبة وطنية قديرة تعزز ترابط وتآلف أبناء الإمارات من مواطنين ومقيمين وهي فرصة ثمينة لتجديد المحبة والإخلاص والولاء في صورة تعكس ملامح القيادة الاستثنائية لدولة الإمارات، وأن علم الوطن يعبر عن وحدة تراب البلاد وسيادتها ومن أجله سطر الآباء والأجداد والأبناء تاريخ دولتنا الحبيبة، كما نوه على ضرورة التقيد التام بالتعليمات المعتمدة باشتراطات السلامة الصحيّة وتفعيل قواعد التباعد الاجتماعي، وعلى ضرورة ارتداء الكمام لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة يوم الاتحاد 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً من الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين بصحة وعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسعادة والرخاء على دولتنا الحبيبة.

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