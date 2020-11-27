تخرج دورة الإعداد المهني للشرطة النسائية بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

نظمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة حفل تخريج دورة الإعداد المهني للمستجدات «13» للشرطة النسائية بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية وندى عسكر النقبي المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والمدراء العامين ومدراء الإدارات بالأكاديمية وعدد من الضباط وصف الضباط والمشرفين على الدورة.

وأشاد اللواء سيف الزري الشامسي بمسيرة المرأة وجهودها في خدمة وطنها، لافتاً إلى أن حكومة الشارقة وفّرت كافة أشكال الدعم والعون والمساعدة وأتاحت للمرأة فرص العمل بمختلف المواقع ومنها الوظائف في السلك الشرطي .

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