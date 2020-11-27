نيابة دبي تنظّم ورشة «السلام الذاتي» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي ورشة بعنوان «السلام الذاتي» لموظفيها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع قدمها الدكتور حسين مسيح خبير قطاع الرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، وتهدف إلى تعلم أساليب المحافظة على قوة النفس ومواجهة التوتر وتحقيق الاستقرار النفسي، وتأتي هذه الورشة ضمن خطط وأهداف فريق الدعم النفسي للنيابة العامة وتعزيزاً لجهود الدائرة في الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين الجسدية والنفسية بعد جائحة «كوفيد 19».

وأوضح الدكتور حسين مسيح خلال الورشة، عدة جوانب مهمة حول الصحة النفسية والسلام الذاتي، وبدأها بتوضيح مفهوم الصحة النفسية العامة والتي يشمل تأثيرها الجانب البدني والعقلي، وتناول أثر الصحة النفسية على تحقيق السعادة والسلام الداخلي للموظفين خصوصاً في ظل الجائحة العالمية، واستعرض طرق الوقاية من الاضطرابات النفسية من خلال العيش بأسلوب حياة متوازن والمحافظة على الرياضة والصحة العامة، كما تناول الدكتور أنواع الضغوطات وأنواع الإجهاد وأعراض كل نوع والعوامل النفسية .

ويشار إلى أن النيابة العامة شكلت فريق الدعم النفسي في يونيو بقرار من القيادة العليا بالنيابة العامة وذلك خلال العودة التدريجية للموظفين لمقار عملهم، ويرمي إلى تقديم الدعم النفسي للموظفين المصابين أو المحجورين في منازلهم .

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