«رافد لحلول المركبات» تحصل على 3 شهادات متنوعة في الآيزو

المصدر: الشارقة - البيان

حصلت شركة رافد لحلول المركبات في الشارقة مؤخراً على ثلاث شهادات متنوعة في الآيزو (ISO)، في مجالات إدارة الجودة، إدارة البيئة، وإدارة السلامة والصحة المهنية، لتشكل قيمة مضافة جديدة لرصيد رافد في العمل والإنجاز، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات المميزة لأصحاب المركبات، من القطاعين العام والخاص، وأفراد المجتمع، تماشياً مع رؤية إمارة الشارقة في توفير أفضل الخدمات للجمهور.

وقال سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، نحن سعداء للحصول على هذه الشهادات، إذ تشكل خطوة إلى الأمام في مسيرة رافد، وعاملاً محفزاً لمزيد من الإنجازات النوعية، ونتطلع دوماً للحصول على ما هو أفضل، ومستمرون من أجل تحقيق النجاح والتميز وخدمة الجميع، وفق أفضل وأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وأوضح أن الشهادات الثلاث شملت آيزو إدارة الجودة 2015-ISO9001، التي تتعلق بتطبيق معايير الجودة في جميع العمليات والأنشطة، لرفع قدرة المؤسسة على تقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وآيزو إدارة البيئة ‏2015-ISO14001، التي تتعلق بتطبيق معايير الالتزام البيئي داخل المؤسسة، بما يضمن السيطرة على جميع مصادر الخطر والتلوث.

بالإضافة إلى آيزو إدارة الصحة والسلامة المهنية ‏2018-ISO45001، التي تتعلق بتطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية للسيطرة على المخاطر الموجودة في المؤسسة، والاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة.

وأعرب عن تقديره لجهود فريق العمل التي توجت بحصول رافد على هذه الشهادات، وعكست جوهر وأهمية التعاون والتكامل بين مختلف الفرق والاختصاصات في الشركة، إذ يعمل الجميع بروح الفريق الواحد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز