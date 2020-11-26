شرطة الفجيرة تشارك في مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة»

المصدر: الفجيرة - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في مبادرة «أم الإمارات قدوة ملهمة»، لإتاحة المجال أمام خط الدفاع الأول والموظفين والأمهات والأطفال، للتعبير عن تقديرهم وشكرهم لـ«أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتأتي المبادرة في إطار المبادرات والبرامج والفعاليات التي تنظمها مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية والتي تترأسها الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، للتعبير عن مدى التقدير والعرفان لما قدمته وتقدمه أم الإمارات من إسهامات جليلة تصب في خدمة المجتمع بصفة عامة، وضمان راحة وسعادة أفراده، لاسيما مع تحقيق مصلحة الأسرة والمرأة والطفل.

وأعرب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة، عن بالغ تقديره وامتنانه لأم الإمارات، مؤكداً أن عطاء أم الإمارات يشكل مصدر إلهام حقيقي للجميع في كيفية ترجمة حب الوطن إلى إنجازات تسهم في رفعته وتقدمه، وأن متابعة سموها وتشجيعها الدائم يشكل دافعاً لجميع العاملين في المجال الشرطي لمضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على مجتمع الإمارات أكثر أمناً وأماناً.

وعبرت منتسبات شرطة الفجيرة عن سعادتهن واعتزازهن بالمشاركة في المبادرة من خلال تجميع القطع الممغنطة لتشكيل الشعار في رسالة حب ووفاء لسموها في النهوض بمسيرة المرأة الإماراتية وتمثيلها للدولة بصورة مشرفة في مختلف المحافل الدولية.

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